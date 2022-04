Pesquisa no RS dá choque de realidade em Eduardo Leite

A Record divulgou nesta segunda uma nova rodada da pesquisa de intenções de voto Real Time/Big Data para o governo do Rio Grande do Sul. Tentando derrubar João Doria no PSDB, Eduardo Leite foi incluído no levantamento como candidato ao governo gaúcho e teve um choque de realidade. No levantamento, ele não consegue nem superar o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que lidera a disputa com 19% das intenções de voto. Mesmo com o governo bem avaliado, o tucano tem 13% dos votos no estado.

Romildo Bolzan (PDT) tem 6% e é seguido de perto por Beto Albuquerque (PSB), Edegar Pretto (PT) e Luiz Carlos Heinze — todos com 5%. Roberto Argente (PSC) tem 2% e Gabriel Souza (MDB), 1%. Votos brancos e nulos são 30%. Os eleitores que não sabem ou não responderam somam 14%.

A pesquisa apresentou dois cenários principais, com ou sem ex-governador tucano. No primeiro, sem Leite, Onyx lidera com 20% das intenções de voto. O vice do tucano e atual chefe do estado, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), tem 6%. Os demais nomes estão em patamares semelhantes ao do cenário com Leite.

A pesquisa ainda apresentou uma série de cenários com o apoio de cada presidenciável ao seu candidato. No primeiro deles, Onyx com apoio de Bolsonaro lidera com 25%, Pretto com apoio de Lula tem 16%, Bolzan com apoio de Ciro Gomes tem 11%, Souza com apoio de Leite tem 11%, brancos e nulos somam 12% e não sabem ou não responderam somam 25%.

A pesquisa ouviu 1.200 gaúchos entre os dias 15 e 16 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.