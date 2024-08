Pesquisa AtlasIntel indica 2º turno entre bolsonarista e petista em BH

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela AtlasIntel sobre a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte aponta que o deputado estadual bolsonarista de Minas Gerais Bruno Engler (PL) lidera, com 29,4% em intenções de voto, e enfrentaria no segundo turno o deputado federal petista Rogério Correia, que é apoiado por Lula e aparece em segundo, com 16,4%.

Na sequência, aparecem praticamente empatados o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), com 9,4%, o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), com 9,3%, e a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 9%.

O vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) tem 7,8%, seguido do senador Carlos Viana (Podemos), com 4,7%, do deputado estadual João Leite (PSDB), com 4,6%, de Luísa Barreto (Novo), com 2,9%, com Indira Xavier (UP), com 0,3%, e de Wanderson Rocha (PSTU), com 0,2%. Outros 4,4% disseram não saber em quem votariam e 1,3% declararam voto branco ou nulo.

Em um eventual segundo turno, Bruno Engler venceria a disputa contra todos os demais candidatos testados: Rogério Correia (por 44,5% a 34,2%), Mauro Tramonte (38,5% a 26,9%), Fuad Noman (41,5% a 32,5%), Duda Salabert (48,2% a 33%), Gabriel Azevedo (42% a 25,7%), Carlos Viana (40% a 21,1%) e João Leite (43,7% a 22,7%).

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi feito com 1.599 respondentes e a coleta foi feita entre os dia 2 e 7 deste mês.