Pedro Guimarães desperta os piores instintos dos colegas no governo

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães virou um dos personagens mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Além de viajar o país conhecendo lugares turísticos e se divertindo com integrantes da cúpula do banco em agendas oficiais de promoção de “clientes”, o banqueiro despertou ciúmes entre ministros ao aparecer nas últimas semanas num passeio de barco com o presidente. “O presidente convidou só ele”, diz um auxiliar — desolado.