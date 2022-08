Peça com princesa negra sairá em turnê por MG, PE e BA

Inspirada no livro infanto-juvenil Preta de Ébano, a peça de mesmo que conta a história de uma princesa negra que não precisa de príncipe encantado para comandar o seu reino sairá no próximo mês em turnê por Minas Gerais, Pernambuco e Bahia.

O espetáculo, que teve estreia no Rio de Janeiro, será apresentado gratuitamente em escolas públicas do norte de Minas Gerais. Na sequência, em razão de um patrocínio da Chesf, empresa do grupo Eletrobrás, a peça circulará pelo Recife. Depois, o espetáculo parte para Salvador, Paulo Afonso e Sobradinho, na Bahia, com sessões gratuitas abertas ao público.

O espetáculo tem patrocínio ainda da empresa de logística Norsul e apoio da empresa de agronomia Norflor. Além das apresentações previstas, serão doados em cada cidade onde a peça será encenada exemplares do livro Preta de Ébano para escolas públicas e bibliotecas.

O livro tem como objetivo trazer representatividade para os contos de fadas. Em um tempo não muito distante, as princesas esperavam por príncipes encantados para salvá-las. Também nesse tempo, as princesas precisavam ser “brancas como a neve”. Preta de Ébano pretende romper com estereótipos e apresentar uma princesa negra que não depende de príncipe salvador para comandar seu reino.

A atriz Luellem de Castro é quem interpreta a princesa Preta de Ébano.

