Parlamentares descobrem que Exército gastou R$ 3,5 mi em próteses penianas

Depois do escândalo da compra de cerca de 35.000 comprimidos de Viagra para as Forças Armadas, parlamentares descobriram agora que o Ministério da Defesa já autorizou a aquisição de pelo menos 60 próteses penianas para unidades ligadas ao Exército ao custo de 3,5 milhões de reais– o que dá um preço médio de 58.333 reais por unidade.

O destino das próteses, objeto de leilões autorizados em 2020 e 2021 e homologados em 2021, são hospitais do Exército em São Paulo e Campo Grande. Os dados foram obtidos no Portal da Transparência e no Painel de Compras do governo federal pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) e pelo o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO).

Os parlamentares encontraram ao menos três pregões para a compra de próteses penianas infláveis de silicone, com comprimento entre 10 a 25 centímetros. O pregão 00036/2020, por exemplo, previu a compra de 10 próteses, ao custo de 50.149 reais cada. Já o segundo, registrado no protocolo 0010/2021, previu a compra de 20 unidades, ao preço de 57.647 reais cada. No terceiro pregão (00051/2021), foram 30 próteses ao preço de 60.716 reais cada.

Os parlamentares prometem levar o caso ao TCU e o MPF. “Por que o governo de Jair Bolsonaro está gastando dinheiro público para pagar essas próteses?”, questiona Vaz.