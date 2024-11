Paraná investe R$ 1,2 mi para acolher moradores de rua do litoral no verão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo do Paraná autorizou, nesta quinta-feira, o repasse de 1,2 milhão de reais aos sete municípios do litoral do estado para ações de acolhimento às pessoas em situação de rua durante a temporada de verão.

O objetivo do Incentivo Verão é intensificar a assistência social a essa parcela da população, que costuma crescer durante aquele período do ano por conta do maior fluxo turístico na região. As atividades desenvolvidas serão voltadas também à alimentação, higiene e orientação social dos atendidos.

Podendo variar entre 20.000 e 330.000 reais, o repasse às prefeituras dependerá da apresentação de relatórios de atendimentos que comprovem o número de pessoas em situação de rua acolhidas durante o período. O município deve ter Atestado de Regularidade do Conselho Municipal de Assistência Social, Plano Municipal e Fundo Municipal de Assistência Social. O prazo de execução do recurso será até 31 de junho de 2026, visando o atendimento do período de verão entre 2024 e 2025, e entre 2025 e 2026.

“Temos um aumento no número de pessoas que vêm ao litoral para conseguir trabalho e, por vezes, acabam ficando nas ruas. Além disso, a medida é também uma forma de incentivar que os municípios olhem para essas pessoas, as cadastrem e pensem em ações voltadas para a qualidade de vida”, disse o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.