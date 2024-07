Para Lula, reunião de Milei com “extrema direita” no Brasil foi “antipovo”

O presidente Lula comentou nesta segunda-feira a participação de Javier Milei na edição brasileira da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), realizada neste domingo em Balneário Camboriú (SC). Para o brasileiro, que compareceu mais cedo à Cúpula do Mercosul no Paraguai, o argentino “perdeu tempo” fazendo uma coisa de “extrema direita”, que classificou como “desagradável”, “antissocial”, “antipovo” e “antidemocrático”.

“Sinceramente, é o tipo de reunião que não me interessa. Sinceramente. Eu acho que, no final das contas, um presidente da República perder tempo fazendo uma coisa de extrema direita é tão desagradável, é tão antissocial, é tão antipovo, é tão antidemocrático. Eu não sei o que as pessoas ganham participando disso”, declarou Lula, durante entrevista coletiva em Assunção.

Milei chegou ao Brasil na noite de sábado, quando se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua primeira visita ao país depois de tomar posse, ele não marcou nenhuma agenda oficial com Lula, com quem mantém há semanas uma troca de ofensas. A CPAC é fórum da extrema direita cuja edição brasileira foi fundada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).