Para Caiado, apoio a Maduro vai custar caro ao PT nas urnas

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado avalia que o apoio do PT ao regime de Nicolás Maduro e a postura do governo Lula em relação ao caos instalado na Venezuela vão prejudicar os candidatos petistas nas eleições de outubro.

“Vejo que o PT e o Lula, com a posição de apoio à Venezuela — junto à Rússia, China e Irã –, vão ser inviabilizados nas eleições, principalmente cidades com dois turnos”, diz Caiado.

Lula, como se sabe, chegou a dizer que não via nada fora do normal nas eleições venezuelanas marcadas por fraude eleitoral e pela forte repressão do regime Maduro contra opositores. A auxiliares, no entanto, o petista tem opinião diferente e acredita na fraude eleitoral, só não fala para não se inviabilizar com o ditador venezuelano.

Já Celso Amorim disse nesta semana ter receio de uma guerra civil no país vizinho.