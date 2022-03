Para ACM Neto, Eduardo Leite terá papel ‘relevante’ no PSDB nas eleições

Focado na disputa pelo Governo da Bahia, onde lidera as pesquisas, ACM Neto, do União Brasil, avalia que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acertou ao decidir ficar no PSDB para participar do debate presidencial deste ano. O tucano perdeu as prévias para João Doria, mas tem dito que irá se envolver nas discussões sobre o projeto tucano ao Planalto.

Ao Radar, Neto disse que a decisão do governador, de sacrificar o final de mandato no governo gaúcho para atuar no partido, mostra a postura de “um homem público íntegro e coerente”. Leite, segundo o baiano, será “peça importante na construção de um projeto para o futuro do Brasil”.

“Considero extremamente acertada a decisão do governador Eduardo Leite de permanecer no PSDB. Mais uma vez, Eduardo mostra que é um homem público íntegro e coerente. Eduardo terá papel relevante na discussão das eleições de 2022. Com o seu perfil agregador e capacidade de diálogo, ele se posiciona como peça importante na construção de um projeto para o futuro do Brasil”, diz Neto.