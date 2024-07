Pai de Mauro Cid admitiu ter entregue dinheiro vivo a Bolsonaro em NY

Pai do delator Mauro Cid, o general Lourena Cid admitiu a investigadores da Polícia Federal que entregou 68.000 dólares em dinheiro vivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O dinheiro, segundo o general da reserva, foi obtido com a venda de relógios recebidos de presente pela Presidência da República. Segundo Lourena Cid, os repasses ocorreram “de forma fracionada”.

“Se recorda de ter repassado ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma parte do valor, quando de sua ida à cidade de Nova Iorque para um evento da ONU… Repassou os valores quando visitou o ex-presidente no hotel”, diz o general no depoimento aos investigadores.

“A análise dos saques realizados na conta bancária de LOURENA CID a partir do dia 13 de junho (data do recebimento dos U$ 68 mil dólares) até o mês de setembro de 2022, quando o investigado viaja para a cidade de Nova Iorque para compor a comitiva presidencial, evidenciou a saída em espécie do montante de US$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos dólares). O valor é compatível com a afirmação feita pelo colaborador MAURO CID, que revelou que LOURENA CID entregou, pessoalmente, cerca de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares) em espécie, ao então Presidente JAIR BOLSONARO em Nova Iorque, no mês de setembro de 2022”, diz a PF.