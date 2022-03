Paes pede para implodir prédio como presente de aniversário para o Rio

Eduardo Paes (PSD) foi às redes pedir ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), um “presente de aniversário” para a capital fluminense, que completa nesta terça 457 anos de sua fundação.

Paes, que pretende lançar candidato próprio do PSD ao governo do Rio contra Castro que tentará a reeleição, apelou para a colaboração institucional, como se os dois não fossem ser rivais no pleito de outubro.

O prefeito pediu para demolir um prédio anexo da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, que fica na Praça XV, no centro da cidade. O edifício de fachada de vidro escuro que abrigou até o fim do ano passado parte dos gabinetes da assembleia destoa da paisagem composta pelos prédios históricos da região.

Também no fim do ano passado, a Alerj deixou o Palácio Tiradentes, prédio onde funcionou a Câmara dos Deputados quando o Rio era a capital do país, e passou a ocupar um prédio totalmente reformado a poucos metros do antigo endereço. O imóvel é onde funcionou o extinto banco estadual, o Banerj, e por isso é popularmente chamado de “banerjão”.

Com a mudança, o palácio abrigará um museu. Já o anexo, segundo Eduardo Paes, teria perdido o sentido de existir. O prefeito pediu autorização para implodir o prédio.

“Fala aí, gente, ó. Estou aqui no aniversário do Rio de Janeiro, 457 anos e vim fazer um pedido de um presente de aniversário ao governador Claudio Castro e ao presidente da Assembleia Legislativa, o nosso deputado André Ceciliano. Isso aqui é a Praça XV. Nós tiramos a perimetral e olha que arquitetura fantástica que tem aqui. Tem o Paço Imperial, o chafariz do mestre Valentim, tem o Palácio Tiradentes e tem esse ‘trambolho’ aqui atrás que é esse anexo da Assembleia Legislativa. A Alerj se mudou lá para o banerjão e não precisa ficar esse negócio mais aqui”, disse ele em vídeo publicado nesta terça no Twitter.