Paes fala para Castro não se preocupar: ‘Não vou ser candidato’

Eduardo Paes (PSD) sabe que a disputa ao governo do estado do Rio no ano que vem está para lá de indefinida.

Ele sabe também que as pesquisas eleitorais que já saíram mostram que o atual Governador Cláudio Castro (PL) ainda é um grande desconhecido e que Paes é tido hoje como uma das principais forças políticas do Rio, além de ser um forte cabo eleitoral para o ano que vem.

Apesar de quase ninguém levar a sério, Paes tem repetido que não será candidato ao governo e que manterá seu cargo como prefeito da capital fluminense até o fim do mandato, em 2024. Seu concorrente ao cargo no ano que vem será Felipe Santa Cruz, o atual presidente da OAB.

Nesta quarta, Paes inaugurou o programa Integra Rio, que tem como objetivo fazer a integração da capital com as cidades do interior, a começar pela região metropolitana. Paes disse que seu secretário que formulou o projeto considerou como “região metropolitana” uma área muito maior do que ela é de fato. Isso porque a ideia é justamente ampliar a influência política e econômica da capital– e do grupo político de Paes– para o restante do estado.

Em seu discurso, o prefeito achou conveniente avisar que o programa não tinha pretensões eleitorais e ainda mandou um recado para o governador Castro que, como se sabe, tentará a reeleição.

“Avisem ao Cláudio Castro para ele não ficar preocupado que eu não vou ser candidato ao governo no ano que vem, não”, disse ele.