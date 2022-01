Paes e Nunes decidem em instantes o futuro dos desfiles de Carnaval

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes (PSD), e de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vão se reunir em instantes por videoconferência para decidir sobre adiar ou não os desfiles de Carnaval deste ano. A informação foi confirmada pela prefeitura da capital fluminense. A reunião está prevista para às 19h.

A festa de rua já havia sido cancelada nas duas cidades por causa do pico de contágios da Covid-19, mas os desfiles nos respectivos sambódromos estavam mantidos, porém com sua realização cada vez mais pressionada pelo alto número de casos da doença no país.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os prefeitos avaliam a possibilidade de transferir as apresentações para o feriado de Tiradentes, que neste ano cai em 21 de abril, uma quinta-feira.