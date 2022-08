Pacto Global da ONU firma parceria com Future Carbon e FGV

A Rede Brasil do Pacto Global assina nesta sexta um termo de cooperação técnica com a Future Carbon Group, empresa dedicada ao mercado de carbono, e um memorando de entendimento com a Fundação Getulio Vargas. Um dos resultados da cooperação entre as três instituições será a criação do Fórum de Integração sobre Mudanças Climáticas e Mercado de Carbono. O seminário de lançamento está previsto para ocorrer na sequência da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas – COP27, ainda neste ano.

Com olhar voltado à agenda ESG, o Fórum tem como objetivo mapear iniciativas e engajar lideranças para influenciar políticas públicas a partir de estudos, pesquisas e ambientação de debates sobre o tema.

A iniciativa teve início no Fórum Jurídico de Lisboa, realizado em junho deste ano, que contou com a mesa-redonda “Mudanças Climáticas: Metas da Agenda 2030”. O debate reuniu o ministro do STF Alexandre de Moraes; o ministro do STJ, Luis Felipe Salomão; o CEO da Future Carbon Group, Fábio Galindo; e o diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Linkevieius Pereira.

Para a Future Carbon, o Brasil pode ser um dos principais protagonistas na agenda global de descarbonização, com potencial para crescimento limpo e sustentável desde que os processos de decisão sejam acompanhados, sobretudo, de conhecimento científico. Nesse sentido, o termo de cooperação “vai trazer mais densidade técnica para o debate nacional, discutindo cenários e oportunidades, como, por exemplo, acerca dos contornos do mercado de carbono brasileiro. A ciência salva e precisa nos colocar na dianteira dessa discussão global”, defende Fabio Galindo, CEO da Future Carbon Group.