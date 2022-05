Osmar Terra deve desistir de disputar o Senado no RS

O deputado Osmar Terra tornou-se uma estrela do bolsonarismo durante o período mais agudo da pandemia. Com o discurso negacionista voltado para a tal imunidade de rebanho, o ex-ministro ganhou exposição e prestígio entre seguidores de Jair Bolsonaro.

Eleito pelo Rio Grande do Sul, um dos grandes currais eleitorais de Bolsonaro no país, o ex-ministro chegou a fazer planos para disputar o Senado. As pesquisas recentes, no entanto, mostram que o parlamentar, apesar não fazer feio, teria uma eleição muito duvidosa nessa área, o que deve levar Terra para mais uma disputa a deputado federal.

Num levantamento da agência in.Pacto, Terra aparece em penúltimo lugar na corrida ao Senado. Manuela d’Ávila lidera com 15%, Hamilton Mourão está em segundo com 10,92% e Ana Amélia Lemos surge com 9,17% das intenções de voto. Terra tem 9,08%. O atual senador Lasier Martins fecha a lista com 5,50%. O levantamento ouviu 1.200 eleitores gaúchos.