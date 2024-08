Os salários dos marajás de uma estatal do governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um levantamento interno na Eletronuclear mostra que alguns dos executivos da estatal gozam de salários e privilégios faraônicos.

Pelo menos 150 deles ganham acima de 100.000 reais por mês. Num governo quebrado, que corta verbas de investimento e de projetos vitais para o país, não é pouca coisa.

Detalhe: as informações não aparecem no Portal da Transparência.

Gastar com funcionários, aliás, tem sido uma constante nas estatais e no governo. O Planalto concedeu, recentemente, várias gratificações salariais a servidores do Palácio da Alvorada.