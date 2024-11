Os números do programa de moradia do governo Tarcísio em SP

O Governo de São Paulo baterá, ao fim desta terça-feira, a marca de 40.293 novas moradias entregues desde 2023 através do programa Casa Paulista. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) irá à região de Sorocaba, interior do estado, para entregar a populares mais 1.139 propriedades construídas pela pasta da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

As entregas tiveram início às 9h30, em Itapetininga, com 689 habitações viabilizadas em um valor de 13.000 reais por unidade, num investimento estadual de 8,9 milhões. Em seguida, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), Marcelo Branco, entregou 222 casas construídas em São Miguel Arcanjo. E, por fim, foram entregues as chaves de mais 228 casas a famílias contempladas com unidades financiadas pelo governo.

Total de entregas

Segundo um balanço do próprio governo estadual, desde o início da atual gestão, o Programa Casa Paulista destinou 262,4 milhões de reais em subsídios para populares comprarem a casa própria, beneficiando quase 22.000 famílias e gerando um investimento total direto, indireto e induzido de aproximadamente 11 bilhões.

Além disso, outras 62.049 moradias estariam em produção, com previsão de aporte de 791 milhões de reais.

Sob a modalidade de Carta de Crédito Imobiliário (CDI), o programa concede subsídios a famílias com renda de até três salários mínimos para a aquisição de unidades habitacionais em empreendimentos autorizados pela SDUH, no âmbito dos financiamentos Caixa-FGTS.

O valor do subsídio varia entre 10.000 e 16.000 reais, conforme a localização do imóvel, e pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS, quando disponível, para reduzir o valor das prestações e adequá-las à capacidade de pagamento das famílias.