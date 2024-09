Os novos números da AtlasIntel sobre a corrida eleitoral em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em nova rodada da pesquisa AtlasIntel sobre a corrida eleitoral à prefeitura de São Paulo divulgada nesta segunda-feira, o candidato Guilherme Boulos (PSOL) aparece liderando a disputa com 29,4% dos votos. Em segundo veio Pablo Marçal (PRTB) com 25,4%, ultrapassando o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 22,9%. Boulos e Marçal estão empatados pela margem de erro, de 2 pontos percentuais, mesmo cenário registrado entre Marçal e Nunes.

Os três primeiros colocados são seguidos, respectivamente, pelos candidatos Tabata Amaral (PSB), com 11,9% das intenções de voto e José Luiz Datena (PSDB), com 3,2%. Além disso, 4,7% afirmaram que votariam em outros candidatos, enquanto a soma dos que votariam em branco, nulo, ou estão indecisos é de 2,5%.

No último levantamento divulgado pelo instituto há uma semana, Boulos já despontava em primeiro, com 28,3%. Contudo, na ocasião, Nunes e Marçal empataram na segunda colocação com exatos 20,9% das intenções de voto para cada.

A pesquisa desta segunda-feira também revelou que, em eventual 2º turno, o candidato do PSOL venceria Marçal por uma diferença de 8 pontos percentuais. No entanto, seria derrotado por Nunes por uma ampla diferença de 11%.

Entre Nunes e Marçal, a diferença no segundo turno seria ainda maior. O atual prefeito, com 46% das intenções, venceria o ex-coach, que teria 30% dos votos a seu favor.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 29 deste mês. Foram ouvidos 2.190 eleitores, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais, e para menos.