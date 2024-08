Os depoimentos de chefes de Estado para o filme de Michel Temer

963 dias, o filme sobre Michel Temer, terá depoimento do presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.

A equipe do longa do diretor de cinema Bruno Barreto também quer aproveitar a presença de chefes de Estado na reunião do G20, no Rio, para colher relatos do chinês Xi Jinping e de Joe Biden sobre Temer.

Antes de sua morte num trágico acidente aéreo, o ex-presidente do Chile Sebastián Piñera também participou da produção.

A produção foi batizada de 963 dias, em referência ao tempo em que o emedebista esteve no posto. Ministros do STF como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes já gravaram para a produção.

O marqueteiro do ex-presidente, Elsinho Mouco, é o responsável por tocar o projeto.