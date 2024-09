Os 30 anos da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo

A Cia de Comédia Os Melhores do Mundo começou recentemente as comemorações dos seus 30 anos de fundação. A companhia lançará nas plataformas de streaming uma lista com as trinta canções mais populares da trupe, uma cada ano de atividade.

Com distribuição digital da GRV Música Media e Entretenimento, a ação vai até 21 de abril de 2025, data do marco de três décadas. A série musical começou na última terça, com Micalatéia, feita para uma das mais divertidas personagens do grupo, interpretada pela atriz Adriana Nunes, irmã de Linhos.

No encerramento da campanha, culminando na data festiva, uma obra inédita: a Suíte Hermanoteu, inspirada no espectáculo Hermanoteu na Terra de Godah. Para um dos maiores sucessos da Companhia que, desde 2005, leva o público às gargalhadas, nada menos que uma obra de seis movimentos, arranjada para grande orquestra. Em outubro, mês das crianças, os lançamentos ficarão por conta de um álbum infantil Nada é de brinquedo quando alienígenas ameaçam nossas jujubas.

Trata-se de uma aventura especial com histórias contadas e cantadas por Linhos e pelos atores de Os Melhores do Mundo.

“Quando completamos 20 anos, lançamos um álbum com releituras de 20 sucessos musicais da companhia. Para interpretá-las convidamos bandas como Raimundos, Plebe Rude, Autoramas, Maskavo, Hamilton de Holanda, a cantora Zélia Duncan, entre outros. Agora, para os 30 anos, resgatamos as versões originais e apresentamos novas composições”, afirma Marcello Linhos, autor de todas as canções e responsável pela concepção das trilhas sonoras desde os primórdios da companhia.