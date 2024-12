Orquestra homenageará 90 anos de seu maestro em concerto na Cinelândia

Em homenagem aos 90 anos de seu diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, a Orquestra Petrobras Sinfônica, em parceria com o Sesc RJ e o Theatro Municipal do Rio, organizou uma homenagem ao artista na Praça da Cinelândia, em frente ao teatro. Na celebração, marcada para o dia 27 de dezembro, às 19h, o músico se apresentará em um concerto gratuito.

O repertório da noite inclui clássicos da música de concerto, como o movimento final de “O Pássaro de Fogo”, de Igor Stravinsky, “Marcha Radetzky”, de Johann Strauss, “Bolero”, uma das mais conhecidas composições de Maurice Ravel, “Dança Húngara nº 5″, de Johannes Brahms, e “Valsa do Imperador”, de um dos mais influentes compositores de valsa do mundo, Johann Strauss Jr.

Do maior compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos, será interpretada a “Toccata – Trenzinho do Caipira” da obra “Bachianas Brasileiras nº 2”. Para encerrar, as danças “Trepak” e “Valsa das Flores” de “O Quebra-Nozes” e a “Abertura 1812”, ambas de Tchaikovsky, completarão a celebração.

Segundo a Petrobras Sinfônica, o ano de 2024 inteiro da Orquestra foi dedicado ao maestro. Juntos eles realizaram suas primeiras turnês internacionais, passando pelo Uruguai e pela Argentina, e pretendem encerrar o ano com a homenagem ao artista.

Em caso de chuva, o concerto será transferido para o dia 28 de dezembro, no mesmo horário.

A história do maestro

Isaac Karabtchevsky idealizou, em 1972, o Projeto Aquarius, juntamente com o jornalista Roberto Marinho e com o gerente de promoções do Jornal O Globo, Péricles de Barros, com o propósito de levar a música clássica ao maior número possível de pessoas. Marcado pela encenação da ópera Aída, de Verdi, em 1986, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, a apresentação contou com um elenco de 470 artistas e mais de duas horas de duração, além de um público de 200 mil pessoas.

O maestro também esteve à frente de programas televisivos como os Concertos Para a Juventude e os Concertos Internacionais, transmitidos pela TV Globo. Os projetos compartilhavam do propósito de aproximar a população, especialmente os jovens, do ensino humanístico.

