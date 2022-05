Orquestra Afro-Brasileira comemora 80 anos com show no Rio

A Orquestra Afro-Brasileira fará um show gratuito no próximo dia 14 junho, às 19h, no Teatro Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. O objetivo é comemorar os 80 anos do grupo e também o aniversário de Carlos Negreiros, último músico remanescente da formação original da orquestra, fundada em 1942.

A banda lançou seu último disco em 2017 em comemoração aos seus 75 anos, depois de um hiato de 40 anos longe dos palcos. A apresentação no próximo mês teve apoio do edital de fomento à cultura da Prefeitura do Rio.

Recentemente, o primeiro vinil do grupo, o Obaluayê (1957), foi reeditado pela Day Dreamer Records. Em breve, serão lançadas, nas plataformas de streaming de música, mixagens em parceria com grandes nomes do rap nacional como Marcelo D2, Criolo, Emicida e Rael.

Atualmente, o grupo tem 17 músicos com larga experiência no Brasil e no exterior. Eles tocam composições de Negreiros e do maestro fundador, Abigail Moura. O Orquestra Afro-Brasileira é considerada a primeira experiência de erudição da música negra do país e foi revolucionária ao juntar os tambores das religiões de matriz africana com os instrumentos da música europeia clássica.