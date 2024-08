Operador do PT no esquema da Petrobras deu calote nos próprios advogados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Condenado por corrupção na Lava-Jato, o ex-diretor da Petrobras Renato Duque, preso na semana passada, depois de passar quase um mês foragido, deve ter vida dura para sair da cadeia.

Com quase cem anos de pena a cumprir por várias condenações por envolvimento na roubalheira da Petrobras, o ex-diretor, que era operador do PT no esquema e recolhia propina para ele e para o partido, decidiu dar um calote nos próprios advogados.

Ele havia saído da prisão com tornozeleira eletrônica, depois de cumprir cinco anos de pena em Curitiba. Agora, ficará preso no Rio.