Operação da PF mira lavagem de dinheiro perto da fronteira com o Paraguai

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira operação para combater uma rede criminosa internacional em cidades na região da fronteira do Brasil com o Paraguai suspeita de movimentar mais de 82 milhões de reais provenientes, principalmente, do câmbio ilegal e do tráfico de drogas.

São 190 policiais federais que, com apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD), executam 34 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, além de outras medidas cautelares.

A ação policial se concentra nas cidades de Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Natal (RN), Ponta Porã (MS), Chuí (RS), Bagé (RS) e Aceguá (RS). A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de mais de 82 milhões de reais em bens relacionados aos grupos criminosos.

Segundo os investigadores, o esquema de lavagem de dinheiro envolve bancos paralelos que aliciam pessoas físicas e jurídicas para movimentar recursos de origem ilícita por meio de depósitos e transferências bancárias para laranjas e para comércios, principalmente supermercados, em regiões de fronteira do Brasil.

Os recursos são, então, evadidos para casas de câmbio no exterior, onde ficam à disposição das organizações criminosas, de acordo com a PF.

A Operação Vagus é um desdobramento da Operação Operador Fenício II, deflagrada em novembro de 2022, que investigou crimes financeiros na região fronteiriça entre Brasil e Uruguai. Naquela ocasião, o foco recaiu sobre empresa localizada no Chuí, suspeita de receber grandes quantias de dinheiro de origem ilícita, com fortes indícios de envolvimento em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Mesmo depois de realizadas ações policiais, as atividades ilícitas persistiram, o que resultou na identificação de novos atores e núcleos componentes de uma rede criminosa internacional voltada para a lavagem de ativos ilícitos provenientes de diversos crimes.