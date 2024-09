Operação da Marinha atrai 110 militares estrangeiros ao Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Brasil vai receber, neste mês, 110 militares de 10 países que irão participar da Operação Formosa, exercício coordenado pelo Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil e que também conta com a participação de militares do Exército e da Força Aérea.

Entre os países que enviaram militares para o Brasil estão: África do Sul, Argentina, China, Estados Unidos, França, Itália, México, Nigéria, Paquistão e República do Congo. Desse total, 63 são fuzileiros navais americanos e 32 são chineses.

A operação deve ocorrer no Planalto Central, em Goiás.