Avanço da ocupação de leitos de UTI já coloca estados em alerta

A ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 superou 80% da capacidade instalada em seis estados e no Distrito Federal, segundo dados do Observatório Covid Fiocruz.

O Distrito Federal bateu nesta terça em 100% da ocupação, sendo 90% dos pacientes pessoas que escolheram não se vacinar contra a Covid-19, segundo o jornal Correio Braziliense.

Também estão na lista Espírito Santo (80%), Goiás (82%), Mato Grosso do Sul (80%), Pernambuco (81%), Piauí (82%) e Rio Grande do Norte (83%).

Em São Paulo, a taxa é de 65% no estado e de 71% na capital. No Rio, o nível de ocupação é de 62% no estado e de 96% na capital.