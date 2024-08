OAB-SP oferece série de palestras gratuitas para celebrar mês da advocacia

Advogados como Alberto Toron, Diogo Malan, André Zipperer, Sólon Cunha, Flavia Rahal e Ana Eliza Bechara estarão nesta semana na OAB-SP para participar da Jornada Cultural Ivette Senise Ferreira, em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto.

A tecnologia e suas implicações serão discutidas em painéis sobre crimes cibernéticos, abandono de crianças e adolescentes no ambiente digital, uso de provas digitais, trabalho em plataformas digitais e tratamento de bens digitais. Os debates também incluem questões como atuação nos STJ e STF, planejamento previdenciário e sucessão familiar.

As palestras são totalmente gratuitas e ocorrem até a próxima sexta-feira, a partir das 9h, na sede da Seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (na rua Maria Paula, 35, no centro de São Paulo), com transmissão online no canal da OAB-SP no YouTube. Os interessados em assistir presencialmente podem retirar ingressos na plataforma Sympla, procurando por Jornada Cultural.

O evento também é uma homenagem a Ivette Senise Ferreira, importante nome do direito no Brasil, tendo sido a primeira mulher a ser diretora da Faculdade de Direito da USP.