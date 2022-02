‘OAB reagirá contra ataques à legitimidade das eleições’, diz Simonetti

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional da OAB, Beto Simonetti discursou nesta terça na posse de Edson Fachin na presidência do TSE.

O presidente da entidade fez um alerta sobre ataques contra o sistema eleitoral neste ano de disputa presidencial e avisou que a OAB estará vigilante na defesa do TSE.

“Rejeitaremos ativamente qualquer ataque que tente enfraquecer nossas eleições e nossa democracia. Sempre que tais ataques forem desferidos, a OAB reagirá. Neste ano, estamos prontos a agir do mesmo modo usando todos os instrumentos ao nosso alcance”, disse Simonetti.

“A OAB estará sempre ao lado do Estado de Direito. Estar ao lado do Estado de Direito é estar ao lado do TSE. Uma das missões atribuídas pela Constituição à OAB é atuar em defesa da própria carta”, segue Simonetti.