OAB, juízes e MP acompanharão eleição de dentro do TSE 

As entidades que representam a advocacia, a magistratura e o Ministério Público acompanharão a apuração da eleição de dentro do Tribunal Superior Eleitoral. No grupo estão, por exemplo, os presidentes da OAB e das associações dos Magistrados Brasileiros (AMB), dos Juízes Federais (Ajufe) e dos Membros do MP (Conamp).

As três entidades acompanham o processo desde o início e têm elogiado o TSE. “Com relação à votação, a expectativa é que o processo ocorra de forma tranquila. A Ordem acompanha todas as etapas do processo eleitoral e pode atestar a seriedade do TSE na organização da votação”, diz o advogado Beto Simonetti, presidente da OAB.

“As urnas eletrônicas são um caso de sucesso, não existe nenhum indício ou prova de fraude em eleições passadas”, diz a juíza Renata Gil, presidente da AMB. “O TSE é o garantidor constitucional de que a vontade do povo será expressada de forma segura e o resultado do pleito será respeitado”, diz Nelson Alves, presidente da Ajufe.

“Há membros do Ministério Público em todas as zonas eleitorais do país prontos a atuar quando necessário. Nossa experiência permite atestar que o sistema eleitoral brasileiro é exemplar”, diz o promotor Manoel Murrieta, presidente da Conamp.