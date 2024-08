O último delator ilustre da Lava-Jato a andar de tornozeleira

Com a decisão do STJ de liberar o doleiro Alberto Youssef do uso de tornozeleira eletrônica, só sobrou o ex-presidente do PP Pedro Corrêa entre os delatores ilustres da Lava-Jato com o adereço.

Corrêa foi condenado por envolvimento no esquema do Mensalão, descoberto durante o primeiro mandato de Lula, e também acabou preso na Operação Lava-Jato, por envolvimento no assalto aos cofres da Petrobras.

A primeira prisão de Corrêa se deu em 2013, no mensalão. Depois, foi preso pela Lava-Jato, em 2015. Ele usa tornozeleira desde 2017, quando passou a cumprir pena em regime domiciliar.