O truco de Elmar Nascimento na conversa com Lula no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), trucou o presidente Lula na conversa da última quarta-feira no Palácio do Planalto sobre a sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

“Se o senhor, por alguma razão, acha que não devo ser candidato, essa é a hora de dizer. Eu não serei”, disse Elmar. Ele sabia que o petista diria que não há veto do governo ao seu nome.

Durante a reunião, o líder do União Brasil tentou convencer Lula de que conseguiria liderar a formação de um bloco na Câmara com mais de 300 deputados e sem o PL, isolando a sigla de Bolsonaro.

Na quinta-feira, Elmar foi pela terceira vez na semana ao Planalto reunir-se com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Os dois foram adversários em muitas eleições na Bahia, mas têm se aproximado.

Na terça-feira, Elmar já havia ido à sede da Presidência da República para encontrar o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e seus colegas de partido Celso Sabino e Juscelino Filho, ministros do Turismo e das Comunicações.