O trabalho de Roberto Campos Neto por Galípolo no Senado

Atual chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto passou a semana telefonando a senadores para pedir um voto de confiança a Gabriel Galípolo, o escolhido de Lula para sucedê-lo no comando da instituição a partir do próximo ano.

Aos senadores, Campos Neto disse que a chegada de Galípolo garantirá uma transição suave no BC, já que o escolhido já é diretor de Política Monetária do banco.

Galípolo, aliás, tem prometido, em conversas com os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos — colegiado que irá sabatiná-lo –, seguir exatamente a cartilha de Campos Neto sobre juros e inflação.

O Senado marcou a sabatina de Galípolo para o dia 8 de outubro.