A trabalheira de Geraldo Alckmin como cabo eleitoral do PSB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vice-presidente da República e nome mais reluzente do PSB, Geraldo Alckmin varou a madrugada, outro dia, para gravar depoimentos a um grupo de vinte candidatos do partido.

Alckmin cumpriu a maratona num estúdio montado na sede do PSB em Brasília. São tantos os candidatos da sigla interessados numa gravação de apoio de Alckmin, que até os telefones do gabinete do vice-presidente ficaram congestionados outro dia por aliados em busca de apoio.

Alckmin vai gravar apenas para nomes já selecionados pela cúpula nacional do partido.