O telefone sem fio entre Bolsonaro e Valdemar no PL

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A proibição imposta desde fevereiro pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, a encontros de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto dificulta a definição de candidatos no PL para as eleições municipais deste ano.

“O capitão combina uma coisa e, quando o negócio chega no Valdemar, já virou outra. É muito interesse cruzado”, diz um aliado.

Na reportagem de capa de VEJA que chegou aos leitores nesta sexta, o próprio Valdemar lamenta o distanciamento imposto pelo STF. “Atrapalha a vida. Queremos ver até quando vai isso. Vamos ver se conseguimos entrar com outro recurso”, diz o cacique.

“Às vezes tem um negócio em tal lugar, eu mando um deputado que vai lá falar com ele. Não tem uma pessoa específica. Mas isso é ruim para mim, pois tem coisas que a gente não consegue resolver. Porque o Bolsonaro é difícil”, segue Valdemar.