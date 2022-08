O sufoco de Paulo Guedes com o chuveiro gelado do Exército

Para Paulo Guedes, a viagem ao Rio de Janeiro com Jair Bolsonaro no início da semana, para acompanhar a entrevista no JN, não foi exatamente um passeio.

No frio hotel de trânsito do Exército onde a comitiva ficou, o banho logo cedo veio com um amargo chuveiro gelado. “Eu devo ter cortado verba deles. Aí me puniram”, brincou Guedes com outros ministros no voo da volta.