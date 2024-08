O sufoco de Geraldo Alckmin durante um voo na classe econômica

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Geraldo Alckmin só viaja em classe econômica, mesmo em missões internacionais. No voo de São Paulo para o Catar, escala para Teerã, onde representou Lula na posse do presidente do Irã, ficou na janela.

A passageira, ao lado, uma senhora, dormiu boa parte da viagem. Alckmin não se animou a acordá-la para ir ao toalete. Depois do sufoco, tem dito que só viajará no corredor.