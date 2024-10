O saldo das candidaturas do RenovaBR nas eleições municipais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A escola suprapartidária de formação política RenovaBR teve 365 de seus “alunos”, de 24 partidos diferentes, eleitos nos dois turnos das eleições municipais deste ano.

Neste domingo, Elisa Araújo (PSD) foi reeleita prefeita de Uberaba (MG) e Sérgio Victor (Novo) conquistou a Prefeitura de Taubaté (SP). Em Serra (ES), Delegada Cracimeri (MDB) foi eleita vice-prefeita.

Ao todo, o RenovaBR — que já formou lideranças como a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que concorreu à Prefeitura de São Paulo e ficou em quarto lugar — teve 1.470 candidatos nos pleitos em 2024.

Dentre os eleitos, 44 vão assumir cargo de prefeito, 25 de vice-prefeito e 296 de vereador. Na comparação com as eleições de 2020, quando foram eleitos 153 lideranças nos dois turnos, a escola mais do que dobrou o número de vitoriosos nas urnas.