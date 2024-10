O reduto petista em SP que Jair Bolsonaro tomou de Lula na eleição

Em maio, o presidente Lula levou uma comitiva de ministros ao município de Araraquara, em São Paulo, para prestigiar um de seus principais conselheiros no PT, o ex-ministro Edinho Silva.

Prefeito da cidade, Silva buscava eleger sua sucessora, Eliana Honain, mantendo a administração municipal sob controle do petismo. Com a caneta presidencial na mão, Lula não mediu esforços para ajudar o companheiro, anunciando, naqueles dias — num lance de campanha eleitoral antecipada –, um investimento de 143 milhões de reais em obras de infraestrutura para prevenção de enchentes na cidade. A própria candidata petista, como se vê na foto, estava no palanque.

“Araraquara tem um prefeito que se você pegar os 5.700 prefeitos que tem nesse país, você não vai encontrar nenhum melhor que o companheiro Edinho. Nenhum. Mais qualificado, mais preparado”, disse o petista. “Por isso que é muito gostoso falar com vocês e dizer pra vocês, em alto e bom som: a gente precisa de um país que tenha milhões de pessoas com a alma de um Edinho, com a inteligência de um Edinho, com a inteligência de um Edinho, com a disposição de dar sem pedir as coisas, como faz o Edinho”, seguiu o petista.

O discurso emocionado de Lula e os milhões do governo federal não foram suficientes, no entanto, para eleger a petista Eliana Honain. A candidata de Edinho e de Lula teve 45,18% dos votos e perdeu para o nome do PL, Dr. Lapena (49,16%), apoiado por Jair Bolsonaro. Foi uma das derrotas mais sentidas pelo petismo no país.

