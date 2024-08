O recado sigiloso do Itamaraty a Milei após assumir embaixada em Caracas

O governo de Javier Milei recebeu um duro recado do Itamaraty depois de acusar Brasil, Colômbia e México de “comunismo” e de serem cúmplices da ditadura da Venezuela por conta da rejeição de uma resolução da OEA sobre as eleições no país de Nicolás Maduro, em um post no X — com direito a fotos de Lula, Gustavo Petro e López Obrador.

https://x.com/JMilei/status/1818788932869337164

Nos bastidores da diplomacia, os hermanos foram lembrados que “os comunistas” brasileiros estavam assumindo a Embaixada da Argentina em Caracas, após a expulsão de diplomatas. Horas depois, “el loco” Milei divulgou uma nota de agradecimento ao Brasil.

Veja a seguir: https://x.com/JMilei/status/1818982715665916398

A representação argentina na Venezuela, aliás, está abrigando seis ex-assessores de María Corina, líder da oposição a Maduro, que têm ordens de prisão contra eles, e teve a energia cortada pelo governo local. O Brasil intercedeu junto aos venezuelanos para que a luz do espaço seja restabelecida.

Paralelamente, também pediu ao governo da Argentina que providencie reforço na segurança privada da embaixada, para proteger os asilados e os funcionários brasileiros.