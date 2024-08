O recado de Lula ao favorito para a sucessão de Lira na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciente do favoritismo de Elmar Nascimento para a eleição ao comando da Câmara, em fevereiro do ano que vem, o presidente Lula enviou recado ao deputado do União Brasil de que não tem veto ao nome dele.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que aliados de Nascimento no seu partido estimam que ele tem hoje 310 votos garantidos — 53 a mais do que o necessário para ser eleito.