O ranking dos ministérios do governo Lula que mais recebem parlamentares

A Secretaria de Relações Institucionais (SRI) de Alexandre Padilha recebeu 847 parlamentares de março a julho deste ano, liderando o ranking de ministérios do governo Lula no atendimento a pedidos de audiência de deputados e senadores no período.

Na quinta-feira, a SRI fez uma reunião com auxiliares de todos os blocos da Esplanada para apresentar os números de congressistas recebidos por cada ministério nesse intervalo de cinco meses, durante o qual as pastas do Executivo fizeram 4.933 atendimentos a parlamentares.

Em segundo lugar, ficou o Ministério da Educação de Camilo Santana, com 646 atendimentos, seguido pelo Ministério da Saúde de Nísia Trindade, com 536, e pelo Ministério do Turismo de Celso Sabino, com 299. O Ministério do Desenvolvimento Social de Wellington Dias fecha o top 5, com 298 parlamentares recebidos.

Na parte baixa, o Ministério de Minas e Energia e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) seguram juntos a lanterninha do ranking, com dois atendimentos cada de março a julho.

Veja, abaixo, o ranking de atendimentos a parlamentares por ministério do governo Lula no período:

Secretaria de Relações Institucionais – 847 Ministério da Educação – 646 Ministério da Saúde – 536 Ministério do Turismo – 299 Ministério do Desenvolvimento Social – 298 Ministério das Cidades – 262 Ministério das Relações Exteriores – 217 Ministério da Justiça e Segurança Pública – 182 Ministério do Meio Ambiente – 167 Ministério da Gestão e Inovação – 155 Ministério do Esporte – 147 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – 115 Ministério dos Transportes – 114 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – 110 Ministério das Comunicações – 94 Ministério da Cultura – 79 Ministério do Desenvolvimento Agrário – 74 Ministério da Pesca e Aquicultura – 65 Advocacia-Geral da União – 60 Ministério dos Direitos Humanos – 58 Ministério dos Povos Indígenas – 54 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 51 Ministério de Portos e Aeroportos – 51 Ministério do Planejamento e Orçamento – 48 Ministério da Defesa – 46 Ministério das Mulheres – 36 Ministério do Trabalho e Emprego – 31 Ministério do Empreendedorismo – 31 Ministério da Igualdade Racial – 18 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 16 Controladoria-Geral da União – 15 Ministério da Previdência Social – 7 Ministério de Minas e Energia – 2 Gabinete de Segurança Institucional – 2