O que Randolfe espera de Alcolumbre em troca do apoio do PT à sua eleição

Randolfe Rodrigues é exceção dentro da bancada petista no Senado, que ficou desconfortável em apoiar Davi Alcolumbre para suceder Rodrigo Pacheco, como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas.

Isso porque o líder do governo Lula no Congresso quer a chancela do presidente do Senado para ajudar na própria reeleição no Amapá, em 2026, quando cada estado terá duas vagas em disputa.

Alcolumbre está apenas no segundo dos oito anos do atual mandato. Já Randolfe está no antepenúltimo.