O que pode acontecer com Bolsonaro, se o governo furar o teto de gastos

Paulo Guedes é puro ódio com a pressão fura-teto no Planalto. Em conversas no governo, ele diz que o teto pode cair na cabeça de Bolsonaro, se for mesmo ignorado pelo palácio.

O Radar tem mostrado que a ala política do governo abandonou o discurso de rigor fiscal para tentar criar algum movimento que melhore a situação de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais.

O anúncio de benefícios a caminhoneiros na discussão dos combustíveis e a famílias que não conseguem pagar os altos preços do gás de cozinha fazem parte dessa estratégia.