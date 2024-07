O que Lula espera da visita à Bolívia nesta terça-feira

O presidente Lula chegou na noite desta segunda-feira a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para fazer primeira visita oficial ao país no atual mandato, que inclui uma reunião bilateral nesta terça com o presidente Luis Arce às 11h desta terça (no horário de Brasília).

Antes de chegar ao país, o brasileiro passou pelo Paraguai para participar da Cúpula do Mercosul. Durante entrevista coletiva em Assunção, ele afirmou que espera poder fortalecer a relação com a Bolívia, com o qual o Brasil tem mais de 3.400 quilômetros de fronteira.

“A Bolívia é um país importante, a Bolívia é um país que o Brasil precisa ajudar a Bolívia a se desenvolver, a se industrializar. Nós precisamos discutir como é que vai se explorar os materiais, os minerais críticos que têm a Bolívia, como é que vai se utilizar todo o potencial mineral da Bolívia, o potencial de gás, e o Brasil pode ajudar ajudando a Bolívia a explorar, mas também ajudando a desenvolver a Bolívia, porque é preciso gerar desenvolvimento”, comentou.

Lula então acrescentou que os vizinhos têm que crescer juntos com o Brasil e que sua ida a Santa Cruz de la Sierra é um voto de confiança na Bolívia e uma demonstração de que o Brasil está junto com eles. E disse estar muito feliz que a tentativa de golpe realizada por militares no fim de junho não deu certo no país e com manutenção do presidente Arce.

“E vamos aguardar que o processo eleitoral defina quem vai ser o presidente da República. O que eu quero é paz. O que eu quero é paz e muita tranquilidade”, declarou, sobre as eleições que deverão acontecer no ano que vem.

Continua após a publicidade

Questionado se irá encontrar o ex-presidente Evo Morales, ex-aliado de Arce que inicialmente denunciou a tentativa de golpe, mas depois sinalizou acreditar que a iniciativa foi um “autogolpe” do próprio presidente para aumentar sua popularidade, Lula desconversou:

“Não sei se o Evo Morales está em Santa Cruz de la Sierra, não sei, mas a hora que o Evo quiser conversar comigo é só me telefonar…”.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, durante o encontro de trabalho entre Lula e Arce, os dois vão dar “atenção especial às iniciativas para a promoção do comércio e investimentos, da integração física e energética e do combate ao narcotráfico e ao crime organizado”, além de discutir temas de saúde, migração e cooperação fronteiriça e questões da agenda regional e multilateral como a entrada da Bolívia no Mercosul.

À tarde, antes de retornar para Brasília, Lula vai participar de um encontro com movimentos sociais e de um evento que contará com cerca de 300 empresários e investidores dos dois países, organizado pelo Itamaraty e pela Apex Brasil.