O que ganhou Ciro Gomes ao debater com Gregório Duvivier

Presidenciável do PDT, Ciro Gomes participou outro dia de um debate com o ator e humorista Gregório Duvivier. Lances da conversa ganharam as redes sociais e ampliaram o interesse dos usuários do Google pelo pedetista.

Esse, aliás, foi o único ponto positivo, para Gomes, da entrevista. Falando bem ou falando mal do pedetista, milhares de eleitores tomaram conhecimento dos argumentos de Gomes para disputar o Planalto contra Lula e Jair Bolsonaro.

Nessa fase da pré-campanha, onde tudo ainda parece muito distante e passível de mudança, a única coisa que os pré-candidatos buscam é estar na boca do povo. Com a conversa do fim de semana, Gomes conseguiu cumprir essa missão.