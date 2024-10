O problema surreal do governo com o Minha Casa, Minha Vida no RS

O governo Lula está lidando com algo surreal no Rio Grande do Sul. Milhares de famílias contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida não querem as casas disponíveis.

Agora, o governo federal vai fazer um trabalho para convencer quem não tem teto a morar no que é ofertado.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostrou que o ministro das Cidades, Jader Filho, acaba de superar a marca de 1 milhão de unidades habitacionais contratadas na atual gestão.