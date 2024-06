O plano de Riedel para dar transparência no combate ao fogo no Pantanal

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, prepara iniciativas para garantir transparência nas medidas de combate aos incêndios no Pantanal. Com a situação de emergência decretada na segunda-feira, os governos municipais e estadual poderão fazer contratos sem licitação para ampliar a celeridade das ações.

O governo quer instituir uma força-tarefa de atendimento à imprensa e uma plataforma que irá reunir bases de dados sobre investimentos, repasses e medidas de combate às queimadas. A Presidência da República fez uma iniciativa semelhante para a reconstrução do Rio Grande do Sul com o site “Brasil Unido pelo RS”.

As medidas devem ser anunciadas na quinta-feira em uma coletiva de imprensa. Na sexta, o Mato Grosso do Sul deve receber uma comitiva de ministros, incluindo Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento). Elas devem anunciar o aporte de aeronaves e recursos para combater as queimadas.

Em 2024, os focos de incêndio no Pantanal são seis vezes maiores do que em 2020, última grande tragédia climática envolvendo queimadas no bioma.