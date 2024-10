O peso de Helder Barbalho na eleição de prefeitos no Pará

Impulsionados pela alta aprovação de 91% do governador Helder Barbalho (MDB), segundo a última pesquisa Quaest, cinco prefeitos do partido do governador foram eleitos com resultados acima dos 84,8%.

Em São Miguel do Guamá e Brasil Novo, Eduardo Pio X (MDB) e Pirica (MDB), respectivamente, obtiveram 100% dos votos válidos.

Os campeões são seguidos por Nego (MDB), vencedor em Cumaru do Norte com 97,05%, Flávio Mezzomo em Breu Branco com 86,64% e a Luziane Solon, reeleita em Benevides, com 84,82%.

Na capital, Helder apoiou o emedebista Igor Normando, que teve 44,89% dos votos e vai disputar o segundo turno com o candidato Eder Mauro (31,48%), apoiado por Jair Bolsonaro.

O MDB elegeu 85 prefeitos no Pará, um aumento de quase 35% em comparação às eleições de 2020, quando o partido elegeu 61 prefeitos, no estado.