O perrengue imobiliário do filho de Lula em São Bernardo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marcos Claudio Lula da Silva, um dos filhos do presidente, acionou a Justiça recentemente para despejar uma inquilina que não pagava o aluguel de um apartamento dele em São Bernardo do Campo. Coisa de 6.500 reais.

“No caso em tela, a quebra do contrato celebrado entre o autor e a parte requerida se deu pela falta de pagamento de aluguéis do imóvel em referência, o que por si só configura a possibilidade de requerer ao locatário a desocupação do imóvel”, diz a ação.

Ao saber do pedido de despejo, a viúva de 68 anos que aluga o apartamento fechou um acordo com o filho de Lula para quitar a dívida em parcelas.

