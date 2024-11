O papel de Renan Filho na aproximação de Hugo Motta com o governo Lula

Amigo de Hugo Motta, o ministro dos Transportes, Renan Filho, ajudou a aproximá-lo do Palácio do Planalto. Elogiou o ex-colega de Câmara em conversas com Lula, que estava ressabiado com a forte ligação dele com Eduardo Cunha.

Quando o líder do Republicanos foi ao Planalto se apresentar ao presidente, usou sua ligação com Renan Filho como credencial.

Renan Filho também ajudou Motta a vencer a resistência do governador Helder Barbalho e do ministro Jader Filho, que contaram com o União Brasil de Elmar Nascimento e o PSD de Antonio Brito na coligação vencedora de Igor Normando na eleição à prefeitura de Belém.

À frente do MDB no Pará, a família Barbalho tem uma bancada de nove deputados na Câmara.